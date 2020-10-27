Орден Великой Отечественной вручили сыну воина-победителя

О том, что Яков Плешивцев имеет орден, его сын узнал на сайте «Подвиг народа». Имя отца увидел в списке тех, кому так и не вручили награду. После подал заявку и вот долгожданный момент настал. Пусть и запоздало. На фронт Якова призвали в июле 1941 года, принимал участие в обороне Ленинграда. 14 апреля 1942 года он был ранен.

Николай Плешивцев, сын Якова Плешивцева:

— В предплечье левой руки. Был госпитализирован в город Пермь. Поскольку не удалось восстановить руку, её ампутировали. 18 августа 1942 года он был признан непригодным к службе. Вернулся домой в село Покровку, Ленинского района.

Вернувшись домой, Яков Плешивцев решил продолжить работу по специальности — механизатором. Тот факт, что у него нет руки, не смутило североказахстанца. Всегда был трудолюбивым и ответственным. И награды тому свидетельство.

В его личной копилке достижений — медали «ВДНХ», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОв», «За освоение целинных земель». Не стало Якова в 1969 году. И орден «Подвиг народа» получил уже посмертно.

Талгат Юмадилов, военный атташе Российского посольства в РК:

— Мы чтим бессмертный подвиг наших отцов и дедов. Наш долг — сохранить и передать молодому поколению память о смелости, самоотверженности и мужественности предков. Благодаря им мы имеем мирное небо над головой. Рады, что в Казахстане и России бережно относятся к памяти об этих годах.

Наградой в этот день также был отмечен наш земляк Александр Азегов. 28 лет он принимает участие в поисковых экспедициях, которые объединяет общественное движение «Вахта памяти». Александр считает своим долгом вернуть из безвестия героев, отдавших жизнь за Победу. Он со своей командой нашел останки десятков солдат и офицеров Красной армии и увековечил память о них.

Айгерим Муканова