Автопарк СпецЦОна пополнился тремя новыми автомобилями

Новые и комфортабельные. Милана Кусаинова на практический экзамен в СпецЦОН приходит во второй раз. Первую попытку использовала этим летом. Тогда сдавала на механике на автомобиле «ЗАЗ Шанс».

Но шанс получить водительские права в тот день она упустила. Набрала лишние штрафные баллы. На повторном вождении пересела на новенькую «Ладу». Говорит, в управлении эта легковушка намного лучше прежней.

Милана Кусаинова, жительница г.Петропавловска:

— Она легко идет, гораздо проще переключаться. Она не глохнет, как старые. Вторая попытка не получилась. Скорее всего из-за того, что не привыкла к новому автомобилю.

Автопарк СпецЦона пополнился новыми машинами 2 недели назад. На автодром завезли 3 автомобиля «Лада Гранта» с механической коробкой передач. Старые же машины, срок эксплуатации которых был больше 6 лет, будут использовать для других целей. Всего здесь насчитывается 9 транспортных средств.

Евгений Зубков, руководитель специализированного отдела по обслуживанию населения филиала НАО «Правительство для граждан» по СКО:

— Автотранспорт был с открытия с 2014-го. Машинам 6 лет, они неоднократно ремонтировались. На смену старым пришли новые машины. Теперь не будет недопониманий с услугополучателями, они ушли в прошлое. Ждем всех.

В СпецЦоне отмечают, желающих водить машину с нуля в 2020-м стало больше. С начала года водительское удостоверение получили порядка 8 тысяч человек.

Абай Альжанов