98% организаций в СК заключили коллективные договоры с работниками

В годы Великой Отечественной работало на оборону, сейчас обеспечивает оборудованием нефтедобывающие компании. АО «Мунаймаш» в этом году исполняется 84 года. На заводе с богатой историей сейчас трудятся 147 работников.

Почти со всеми заключён коллективный договор, который защищает их права и даёт дополнительные приятные бонусы. Один из них касается зарплаты. Её каждый год повышают на 7%. Это прописано в коллективном договоре, как и выплата отпускных.

Нина Овсянкина, председатель профсоюзной организации АО «Мунаймаш»:

— Если человек заболел, 30 календарных дней мы платим по среднему на оздоровление. А остальные как всегда 30 МРП.

Ещё есть у нас такое: пошёл человек в отпуск, мы платим каждому работнику, который проработал год и выше, целый оклад. Эти деньги он может потратить на протезирование зубов, поехать в санаторий.

Это оздоровительные. А ещё есть премии. Их выплачивают минимум трижды в год лучшим сотрудникам предприятия. Учитывают качество работы, дисциплину, смотрят, выполнил ли нормы.

В числе отличившихся и тех, кому вручили денежное поощрение, Заир Халитов. На «Мунаймаше» оператор станка работает 7 лет. Говорит, главное — есть постоянная работа и оплата за неё на карточку падает без опозданий. Условиями труда доволен, радуют и бонусы от профсоюза.

Заир Халитов, оператор станка АО «Мунаймаш»:

— В 2018 году я летом в отпуск поехал в санаторий. По приезду я предоставил все документы, и профсоюз компенсировал мне 50%. Если, например, я запишусь в тренажёрный зал, то я прихожу в профсоюз. И профсоюз компенсирует мне 50%.

Согласитесь, условия для работников хорошие. Потому и текучки кадров нет. АО «Мунаймаш» в плане заботы о сотрудниках предприятие образцовое, говорят в профсоюзном центре. А вообще, такие поощрения и даже индексация зарплаты не являются обязательными.

Все эти пункты прописаны только в коллективном договоре. Потому профсоюзы и призывают их заключать. Так работодатель берёт на себя дополнительные обязательства. Их поддержка весьма ощутима для сельских тружеников.

Людмила Голенкова, главный специалист по юридическим вопросам и медиации профсоюзного центра СКО:



— Коллективные договоры АПК отличаются насыщенностью обязательств, которые касаются труда и быта. Приобретение дополнительных кормов, чистка дворов и помощь в выращивании скота. Это водо- и теплоснабжение. Это решение бытовых вопросов населения.

Обеспечивают работников жильём, повышают зарплаты, радуют премиями. Большинство руководителей предприятий в нашей области пришли к тому, что лучшее вложение — в людей. А точнее в условия их труда. Получив грамотных специалистов, которые заинтересованы в развитии предприятия, руководство в конечном итоге выиграет.

В СК 98% организаций заключили коллективные договоры с работниками. При этом, отмечают специалисты, там, где есть профсоюзы, качество таких соглашений на порядок выше и бонусы ощутимее.

Айгерим Мукашева