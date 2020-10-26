Волонтеры напомнили петропавловцам правила профилактики КВИ

Алишер Ашимов — корреспондент:

— Не забывайте надевать медицинские перчатки, маски и пользоваться антисептиком!!! Эти простые правила должен знать и соблюдать каждый человек. Волонтеры вышли на улицы города, чтобы в очередной раз напомнить об этом североказахстанцам.

К разъяснительной работе о правилах соблюдения санитарных норм в центре общественного развития и информации привлекают добровольцев. Сегодня в составе группы 10 человек.

Дильназ Марат — волонтёр

— Данная акция проводится в целях информирования нашего населения. Для того, чтобы они не забывали о том, что нужно соблюдать меры безопасности. Несмотря на погоду, волонтёры делают всё для того, чтобы помочь нашему государству с борьбой коронавирусом.

Ребятам и дождь — не помеха. Активисты прошли по главной улице областного центра -Конституции Казахстана: от здания областного акимата до одного из торговых домов. Всего в этот день они раздали жителям города 400 штук медицинских масок, 100 пар перчаток и такое же количество информационных брошюр.

Алишер Ашимов