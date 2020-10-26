В Келлеровке Тайыншинского р-на действует первый «открытый акимат» на селе

Идёшь в акимат решить один вопрос, а в итоге посещаешь десяток специалистов из разных отделов. Тратишь неделю и ходишь в госорган как на работу. Знакомо многим. «Открытый акимат» такое исключает.

Сотрудники отделов сидят в одном помещении. Готовы быстро и без лишней бюрократии проконсультировать и решить вопрос. Формат «open spase» — гарантия того, что Ваше обращение не будет днями «кочевать» из кабинета в кабинет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Они действовали по закону, но вместе с тем это потеря времени для человека. А «Открытый акимат» — скорость принятия решения сразу увеличивается. Если раньше условно 10-15 дней уходило. То сейчас 2-3.

Это первый «открытый акимат» на уровне села. До этого фронт-офисы создавали только в районных центрах. Там они уже доказали свою эффективность. К примеру, «уголки самообслуживания». По факту это компьютер с выходом в интернет.

Можно прийти и самостоятельно получить нужную госуслугу. В прошлом году такой возможностью в Тайыншинском районе воспользовались меньше тысячи человек. В 13 раз больше — с начала 2020-го. Это говорит о цифровой грамотности сельчан.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— В сельских округах вот эти «уголки самообслуживания» должны быть. Сами люди должны приходить и получать услуги. А здесь для старшего поколения они должны научить. Но ваши дети, внуки хорошо работают на смартфонах и ПК, нет необходимости ходить. Дома всё должны решать.

И помогать старшему поколению. Большинство пенсионеров с цифровизацией на «Вы». Но при любом «уголке самообслуживания» есть специалист, который поможет. Но, главное преимущество — благодаря таким «уголкам самостоятельности» — сельчанам не надо ехать в районный или областной центр из-за одной справки.

Людмила Заболотная, жительница с.Келлеровки, Тайыншинский район:

— Вот я ездила готовить документы в ЦОН. Мало того, что наймёшь машину, ещё надо ждать полчаса. Большой наплыв. С открытием такого акимата мы очень выигрываем. Придёшь и за каких-то пару минут получишь все документы и консультацию.

Всё открыто, все на виду. Касается это и акима сельского округа. Он «переехал» на первый этаж. Новый кабинет как аквариум. И посетители, и сотрудники видят, на месте ли глава округа и чем он занят, и наоборот.

А это уже Аккайынский район. В ноябре 2019-го здесь распахнул двери тогда ещё первый и единственный фронт-офис на уровне района. С того момента помощь в новом формате здесь получили свыше 600 сельчан.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— Если раньше обращались к нам в письменном виде и мы решали проблемы в течение 15 дней. Срок был. То сейчас любой гражданин ответ получает в тот же день, мы стараемся решить его вопросы.

Открыто, прозрачно и доступно. Главную идею формата «open spase» здесь отлично реализовали.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— Когда всё открыто, невозможно пойти на сделку с совестью. Мы говорим, что сегодня строим современное, свободное от коррупции государство. Всё, что нужно для этого: открытость, прозрачность, подотчётность. Всё это мы сегодня увидели.

«Открытые акиматы» есть в 11 районах области. Скоро фронт-офисы появятся и в оставшихся двух. Это в райцентрах, а в сельских округах — уголки самообслуживания. В нашем регионе часто их размещают в школах.

Это для Алика Шпекбаева оказалось новостью, приятной. Хороший пример местного самоуправления. Сказал, что предложит перенять опыт этот и в других областях.

Айгерим Мукашева