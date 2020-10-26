В Айыртауском р-не торжественно захоронили останки воина-североказахстанца

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Мы находимся в 250 км от областного центра. В с. Даукара Айыртауского района. Сейчас в нем живут около 300 североказахстанцев. В годы Великой Отечественной на фронт отсюда ушли 115 человек. Вернуться смогли лишь 36 из них.

Касым Кургалиев, ветеран труда, житель с.Даукара, Айыртауский район:

— После возвращения они сразу начинали трудиться на благо родного села. Работали учителями, механизаторами, пастухами. Сельской молодежи было любопытно, что они видели, чувствовали там, на войне. Ребята всегда с интересом слушали истории, которые им рассказывали участники Второй мировой.

Истории подвига и Победы. Рассказать их своим близким не смогли те воины, чьи имена навсегда застыли в холодном мраморе. Больше полусотни человек. Столько же судеб, которые оборвались на фронтах ВОВ. В этом списке погибшие и без вести пропавшие ее участники. В нем был и уроженец колхоза Карла Маркса, а ныне Даукары, Кайыржан Тыкшекеев. 24 октября 2020-го года, спустя 79, лет он вернулся домой.

Найти пропавшего без вести бойца спустя столько лет — настоящее чудо. И случилось оно в марте этого года благодаря активистам украинского патриотического объединения «Вертикаль». Личность Кайыржана Тыкшекеева, который погиб при обороне Киева, установили с помощью медальона. Прежде, чем отправить останки солдата на родную землю, с ним простились в Украине.

Анатолий Воронов, заместитель начальника ОП Айыртауского района:

— 300 человек было найдено на опушке леса, опознали только троих. Это был один из Даукары, остальные два человека, которые были найдены, один из России красноармеец и один из Таджикистана. Первая посадка была в Атырау, там передислоцировались и бортом прибыли в Нур-Султан. Все прошло на высшем уровне.

За время, что Кайыржан Тыкшекеев был на войне, он отправил своим родным 12 писем, сейчас они хранятся в столичном архиве. Дома его ждали трое детей и супруга. После 41-го года связь с бойцом резко оборвалась. Жена солдата искала его и верила, что он вернется.

В 1945-м стало известно, что Кайыржан Тыкшекеев без вести пропал, но надежда и тогда не покидала родственников, рассказал один из его 18-ти внуков Марат Тыкшекеев. Из-за разных слухов верить в лучшее его семье было очень непросто.

Марат Тыкшекеев, внук участника ВОВ:

— Были разговоры, что он предатель, который сдался немцам. Близким было больно от таких слов, они, конечно же, в это не верили. День, когда его нашли, был очень важным для нас. 24 октября он вернулся на родную землю. Больше никто не сможет, сказать о нем плохо.

Стихи, посвященные войне, Кайыржан Тыкшекеев отправил жене в одном из писем. В последующем они стали основой для песни, которую исполняла в память о своем родном человеке супруга бойца. Родные говорят, что они были красивой парой, с трепетом относились друг к другу.

Ни её, ни их детей уже нет в живых. В такие радостные и одновременно грустные моменты хочется сказать: «Память сильнее времени». Еще сильнее мечты родных пропавших солдат Победы. В Айыртауском районе таких 1729. 24 октября их стало на одного меньше.

Дарья Пышмынцева