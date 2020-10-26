Тарифы на тепло повысятся в Петропавловске

Оснований для корректировки тарифа много: это и увеличение расходов на топливо и его транспортировку, и закуп возобновляемых источников энергии. 70% этих причин от монополии и вовсе не зависят, поясняют энергетики.

Игорь Татаров, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Регулирующий орган смотрит наши стать тарифа, а большая часть этих составляющих совершенно от нас не зависит. Я, как администратор, не могу ими управлять, потому что это стоимость угля, перевозка и еще несколько фактов. 70 % от нас не зависит и 30 % — зависит, и то, это которые тратятся тут, в Петропавловске. Хотя мы обсуждаем конечный тариф.

По словам Игоря Татарова, чтобы хоть как-то «держаться на плаву», монополисты сокращают сметы предприятий. К примеру, такие пункты как «ремонтный фонд» или «инвестпрограмма». Приходится экономить и на заработной плате.

Причина проблемы, говорят энергетики, – несовершенство методики, которая не даёт возможности повысить уровень заработной платы людям, как результат – массовый отток квалифицированных специалистов, нехватка рабочих рук. Однако, решить проблему можно только на государственном уровне, говорят в антимонопольном комитете.

Абай Балабеков, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— Действительно, от нас ничего здесь не зависит. Это решают в столице, в министерстве. Мы подали заявку, касаемую этого вопроса в вышестоящие органы.

Кроме заработной платы есть и и ряд производственных проблем, решение которых лежит в тарифе: проведение ремонтных работ станции, реализация инвестиционной программы, на которую в ближайшие пять лет направят более 11 млрд тенге. На эти средства проведут реконструкцию 5-ти теплоагрегатов.

Виктор Бармин, директор Петропаловской ТЭЦ-2:

— Основные причины роста тарифа на производство тепловой энергии: увеличение расходов по статье «Сырье и материалы» более чем на 50 % на ГСМ. Увеличение расходов по статье «Топливо «. Увеличение расходов по статье «Энергия более чем в 10 раз.

Внести изменения в тарифную сетку предлагают и в ТОО «Петропавловские тепловые сети».

Андрей Калиничев, директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Проект тарифа на 2021 год составляет 4570 тенге/гкал и к 2025 году достигнет уровня 5267 тенге. Увеличение расходов по статье «Возмещение нормативных технических потерь » на 65,6 %. Увеличение расходов по статье «Энергия» на 20 % .Расчет произведен на основании паспортов электрооборудования.

Чуть больше чем на 45 % выросли расходы и по статье «Ремонты». Связано это с ростом цен на материалы и услуги. На 134 % увеличились налоги. Однако, окончательное решение в вопросе формирования тарифа будет за специалистами областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий.

Анжелика Сычёва