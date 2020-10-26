Спасатели об итогах за неделю: 22 пожара и 4 погибших

22 октября в областном центре по адресу Маяковского, 95 произошло возгорание между гаражами: из-за непотушенной сигареты вспыхнули матрацы, на которых спали двое мужчин. В итоге спасатели извлекли обгоревшие останки одного из них, а второго с 85 % ожогом тела доставили в больницу, где позже он скончался.

По информации ЧС-ников, горожане вели асоциальный образ жизни. Ещё одна трагедия произошла в воскресенье. Пожар унёс жизни семейной пары. Предварительная причина — отравление угарным газом. Стоит отметить, что с начала года в СК случилось 546 пожаров, в которых погибли 39 человек, 15 получили различные травмы. Напомнили спасатели и о правилах безопасности на водоёмах.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В 2019-ом при рыбной ловле утонуло 3 человека, в этом-1. В первую очередь, хотели обратить внимание на смс-рассылки о штормовых предупреждениях, которые мы отправляем. Есть ещё приложение «Дармен», которое можно скачивать бесплатно. Второе — если вы решились выехать на водоем, то не забывайте о спасательных жилетах.

Абай Альжанов