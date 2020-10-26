Проблему стихийных свалок обсудили в Петропавловске

Новости МТРК

19:13 26 Октября 2020

В настоящее время в границах города услуги по сбору и вывозу ТБО осуществляют 7 субъектов рынка. На обсуждение вынесли проблему стихийных свалок. По мнению специалистов образуются они по многим причинам: отказ юридических лиц от заключения договоров с компаниями по вывозу мусора, отсутствие штрафных санкций для населения за нераздельный вынос мусора и другие.

В свое оправдание предприниматели говорят, что основной проблемой является несоответствие утвержденного тарифа обоснованным затратам. С этим вопросом бизнесменам рекомендовали обратиться в местные исполнительные органы. В скором времени на этом рынке сформируют «Карту барьеров». В ней отразят все насущные проблемы предпринимателей и пути их решения.

 

Анастасия Остертак

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