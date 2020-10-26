ХК «Кулагер» на домашней арене обменялся победой с «Бейбарысом»

В первом поединке «скакуны» показали блистательную игру и убедительно переиграли атырауцев со счетом 4-1. В нашей команде забитыми шайбами отметились форварды Дамир Рамазанов , Максим Первухин, Анатолий Васильев и защитник Федор Хорошев.

Уже на следующий день гости сумели взять реванш и нанести ответное поражение «скакунам». Нашего голкипера Дмитрия Хозяшева огорчили 3 раза. Встреча завершилась с результатом 1-3. Сейчас у кулагеровцев в активе 7 очков.

В турнирной таблице первенства страны они идут в тройке лидеров. В следующем туре петропавловцы сразятся на чужом льду с рудненским «Горняком». Поединки состоятся 27 и 28 октября.

Абай Альжанов