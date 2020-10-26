Четыре факта нарушения карантина выявили полицейские в выходные

Правоохранительные органы

19:49 26 Октября 2020

При проверке одного из кафе по улице Айыртауской специалисты увидели, что повара на рабочем месте находятся без масок.

А это уже один из ресторанов по улице Ульянова. Полицейские нагрянули нежданно-негаданно, когда в зале находились более 30 человек. Как результат — составление еще одного административного материала. Для принятия дальнейших мер его передали санврачам.

Григорий Тыш – заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— За прошедшие выходные на территории области было выявлено 18 нарушений статьи 425 КРКоАП – нарушение карантинных мер. С начала введения карантинных мероприятий на территории нашей области зарегистрировано 1822 правонарушения, все материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, в дальнейшем нарушители привлечены к ответственности – это и физические и юридические лица и ИП, в том числе. 

Кроме выявления нарушений гигиенических нормативов полицейские в составе мониторинговых групп напоминают населению о необходимости правильного ношения масок, использования перчаток и антисептиков. Только строгое соблюдение всех требований и рекомендаций позволит не допустить распространения опасной инфекции.

 

 

Айгерим Муканова

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