А.Шпекбаев в Жамбылском р-не ознакомился с работой «Открытого акимата»

Фронт-офис «Открытый Акимат» в Жамбылском районе начал работать в начале октября и стал 12-м в области. Здесь оказывают 80 видов государственных услуг, 60 из них — в электронном формате. С момента открытия специалисты 6 отделений приняли более 160 жамбыльцев и оказали около 140 видов госуслуг.

Здание, где расположился «Открытый акимат», находится недалеко от районного акимата, прокуратуры, партии «NUR OTAN» — это немаловажно для быстрого решения вопросов и предотвращения коррупции, отметил Алик Шпекбаев.

Зинаида Тукинова живет в селе Пресновке. Она — член районного совета ветеранов и принимает активное участие в общественной жизни. Сегодня женщина пришла сюда, чтобы познакомиться с работой офиса и дать свою оценку.

Зинаида Тукинова, ветеран труда:

— Здесь можно получить всевозможные услуги. И чтобы каждый мог воспользоваться, не бегая ни по каким организациям, прийти в «Открытый акимат» и получить все услуги. Я очень рада, и при возможности воспользуюсь услугами.

Кумар Аксакалов и Алик Шпекбаев проинспектировали ход строительства ряда социальных объектов. Реализуется здесь 19 инфраструктурных проектов. В рамках программы «Ауыл-ел бесігі» возводится спортивно-оздоровительный комплекс. Стоимость проекта 296 млн тенге. Проведен капитальный ремонт на сумму 303 млн тенге в 6 образовательных учреждениях. Также приведены в порядок улицы Пресновки, установлено 450 светодиодных фонарей.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района:

— Самый крупный ФОК строится. Отремонтировали дорогу, на это потратили 102 млн тенге. В следующем году приведем в порядок дороги на въезде. Кумар Иргабаевич сказал, что поддержит.

А это инфекционное отделение районной больницы. На замену кровли и фасада объекта выделили 36 млн тенге. Для людей, болеющих коронавирусом, предусмотрели отдельные входные и выходные боксы.

Также в районе работает один из первых мобильных диагностических медицинских комплексов. Автобус скорой помощи укомплектован всем необходимым. Его стоимость — 156 миллионов тенге.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района:

— Здесь полный комплект медикаментов. В отдаленных селах можно пройти гинекологический осмотр, томографию, УЗИ. Медицинский комплекс адаптирован к трудно проходимым местам, где плохие дороги.

В Жамбылском районе в этом году строят 48 домов для переселенцев. В район из трудоизбыточных регионов страны переехала 31 семья, а это 109 человек.