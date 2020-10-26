А.Шпекбаев: самый низкий уровень коррупции в СКО

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил «Открытый акимат» в селе Бесколь. За месяц работы в нём оказали помощь 400 жителям Кызылжарского района.

Мария Батаева, жительница с.Соколовки, Кызылжарский район:

— Это очень удобно. Многие годы об этом люди только мечтали. Потому что раньше тратили много времени и нервов на то, чтобы получить какую-то услугу. Сейчас это всё очень легко делается.

Получить оперативную помощь теперь могут и сельхозтоваропроизводители. Для этого в Петропавловске открыли центр «AGROKOMEK». Все нужные инстанции теперь в одном месте. Аналогов этому проекту в стране нет. Здесь оказывают почти 50 государственных услуг. Цифровизация снижает коррупционные риски, отметил Алик Шпекбаев.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— Уровень коррупции низкий в регионе. Наверное, благодаря совместной работе гос структур. Результат заметен. Я думаю, что спустя некоторое время антикоррупционная служба и вовсе не понадобится.

Кумар Аксакалов и Алик Шпекбаев также ознакомились со строительством трансформаторного завода. Сейчас на стадии завершения фасадные и кровельные работы. Площадь предприятия — около 22 тысяч квадратных метров, здесь планируется выпускать порядка 13 тысяч единиц электрооборудования в год.

Султан Ильясов, директор по развитию бизнеса «Alageum Electric»

— Данное предприятие является экспортоориентированным. 95% будет экспортироваться в страны ЕАЭС. Рынок сбыта составляет 527 миллионов долларов. На данном предприятии будут выпускаться трансформаторы и шкафные изделия мощностью 5-10 Кв. Сумма проекта составляет 6,8 миллиардов тенге. Финансируется по государственной программе «Экономика простых вещей». Реализуется с 2020 года, будет сдано в эксплуатацию в следующем году.

А вот инфекционная больница на 200 койко-мест заработает в конце этого месяца. Возводят её с августа. Так быстро построить здание удалось из-за модульных блоков и металлокаркасов. Их уже готовыми привезли из столицы.

Валерий Пугачёв, руководитель проекта:

— С отделением реанимации, рентген аппаратом и компьютерным томографом. Предусмотрены проходы для медперсонала, чтобы не мешать, потоки чистой и грязной зон. Рентген аппарат установлен. Компьютерный томограф привезли, в течение нескольких дней установим.

Ситуационный центр «Ikomek» стал еще одним объектом, где побывали члены рабочей группы. Открыли его в начале этого года, чтобы консультировать население и решать самые разные вопросы горожан. Проблемные дома, очередь на благоустройство, очаги коронавируса. Все эти данные постоянно мониторят сотрудники центра. Совсем скоро здесь займутся наболевшей проблемой петропавловцев — выходом автобусов на маршрут.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Как только порядка ста автобусов будут приобретены. Как только договор будет заключён, наша система будет отслеживать. Если на маршрут выйдет меньше автобусов, чем положено, система будет автоматически отправлять уведомление о том, что мы с вами расторгнем договор. Мы хотим убрать человеческий фактор, поэтому всё переводим в электронный формат.

На встрече с общественностью областного центра председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказал о работе ведомства и в целом о позитивных изменениях в этой сфере за годы независимости. В свою очередь глава региона Кумар Аксакалов отметил, без участия общественников борьба с социальным злом не была бы такой эффективной.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас снижение за 9 месяцев этого года в сравнении с прошлым на 18%. Конечно же, мы это связываем с возрастающей ролью общественного контроля. С теми требованиями, которые заложил глава государства.

Стоит отметить, что за этот год на 26% снизилось количество жалоб на государственных служащих региона.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции:

— Не первый год я сюда приезжаю. Самый низкий уровень коррупции в СКО. Здесь индекс восприятия очень низкий. Стоит отметить в этом работу акима и всех структур, которые занимаются здесь идеологией. Это внутренняя политика и государственная служба.

В ходе рабочей поездки также посетили школу в Петерфельде. С недавних пор она носит имя великого поэта Абая Кунанбаева. Этим летом здесь провели капитальный ремонт. Просторные кабинеты, современное оборудование, сложно поверить, что школе более полувека.

Гульмира Уалиева, учитель начальных классов средней школы имени Абая, Кызылжарский район:

— Используем онлайн -школу для своих учащихся. Здесь есть все необходимые учебные материалы. Сначала ребята могут просмотреть интересный видеоролик, а затем пройти закрепляющий тест. Такой формат интересен детям, особенно сейчас, в период карантина. Сидя дома или в школе, они выполняют задания, если есть вопросы, то мы их обязательно прорабатываем.

Посетив ряд объектов, председатель республиканской антикоррупционной службы Алик Шпекбаев подчеркнул, североказахстанцы держат правильный курс на реализацию антикоррупционной культуры, правовой грамотности и гражданской ответственности.

Айгерим Муканова