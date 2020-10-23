Жасотановцы провели мониторинг социально-бытовых условий проживания студентов

Никон Долгушин обрадовался, когда узнал, что есть возможность заселиться в студенческое общежитие. Приехал он из Кызылжарского района. Комната у Никона двухместная.

Старается соблюдать все карантинные требования. Если куда-то выходит, то надевает маску. А переехал сюда из-за проблем с интернетом в его родном селе Дубровном. Здесь и связь ловит лучше и есть бесплатный wi-fi .

Никон Долгушин, студент Kozybayev University:

— Из-за того, что отдалённый район, связь ловит плохо. Бывают такие ситуации, когда не хватает средств для списания за интернет-услуги. В таких случаях я иду в читальный зал, чтобы не пропускать онлайн-занятия.

В общежитиях Kozybayev University создали все условия для комфортной жизни студентов: уютные и светлые комнаты, новое оборудование на кухне и прачечной. Члены мониторинговой группы проверили, всё ли работает должным образом. У студентов жалоб нет.

Юлия Семёнчева, студентка Kozybayev University:

— В прачечной у нас есть режим с 17:00 до 22:00. Кухня работает утром, в обед и вечером с 17:00 до 22:00. Когда студентов было много, возникали очереди. Сейчас нас мало и очередей нет.

В общежитиях Kozybayev University проживают 180 студентов, около 50 из них — иностранные. Во время проверки комнат некоторым ребятам активисты сделали замечания за беспорядок. В целом обстановка удовлетворительная.

Биржан Кудайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

— В первый раз были сделаны замечания некоторым общежитиям, потому что не соответствовали некоторым санитарным нормам и бытовым условиям. Были сделаны замечания руководству учебных заведений по устранению данных проблем в общежитиях.

Завершит проверку мониторинговая группа 29 октября, за это время они посетят общежития не только города, но и районов.

Айгерим Муканова