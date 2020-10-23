В резиденции Абылай хана прошел конкурс экскурсоводов

Вот так артистично, с особой подачей выступила экскурсовод Алия Сарсекова. Буквально вжилась в роль. Женщина признаётся, представить перед собой детишек было не так сложно. За плечами 10-летний стаж.

Да и участвует она в конкурсе не в первый раз. За 5 лет его существования Алия не пропустила ни одного. Также поделилась секретом своего профессионализма. Говорит, главное — не только рассказать саму историю объекта, важно преподнести ее креативно.

Алия Сарсекова, заведующая музеем имени С.Муканова, Жамбылский район:

— Мне попал «счастливый билет»- это храмовый комплекс Байхары. Но, так как мне попала группа самых ярких звездочек будущего поколения — детский сад. И, конечно же, здесь подход иной. И я должна войти в эту атмосферу.

Экскурсовод — лицо музея. От его знаний подачи и артистизма зависит многое. Конкурс состоит из трех туров. В первом — участники подготовили видеоролик. Сегодня проходит второй этап.

Людмила Шераухова, главный хранитель фондов музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Второй тур этого конкурса -это экскурсия по сакральному месту, то есть участники вытягивают билет, где обозначены один из объектов и целевая группа. И третий конкурс-это экспромт. Представлено 54 предмета, и по этим предметам экскурсовод должен составить текст и его рассказать.

В конкурсе участвовали 13 человек из разных уголков области. В итоге Гран-при получил экскурсовод из Резиденции Аблай хана.

Первое место взял специалист областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия , второе место у музейных работников Айыртауского и Есильского районов. Бронзу увезли в музеи Kozybayev University и историко-краеведческий музей.

Жанель Бисенбаева