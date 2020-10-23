В Казахстане проводят масштабную цифровизацию госуслуг

В ведомстве оказывают пять госуслуг и все в онлайн -формате. Касаются они выдачи лицензий на строительно-монтажные работы, изыскательной и проектной деятельности.

Также оказывают услуги по аттестации экспертов и аккредитации организаций по управлению проектами по линии строительства. С начала года в ведомство поступило больше 250 заявлений, 123 рассмотрели положительно, в 119 (ста девятнадцати) — отказали.

Биржан Кушербаев, и.о. руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО:

— Чаще всего по линии лицензирования отказы. В связи с несоответствием, с установленными квалификационными требованиями. Недостаток техники, специалистов, аттестованных инженерно-технических работников. Что касается аттестации, то люди либо по образованию не соответствуют, или по стажу.

Айгерим Муканова