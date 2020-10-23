В этом году открылась новая СШ№6 имени Кожаберген жырау

С начала учебного года в северном регионе зарегистрировали 30 случаев заболеваемости коронавирусом среди школьников. Из них 15 учащихся — в штатном режиме и 15 — в дистанционном.

Татьяна Горлова — заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В рамках недопущения распространения КВИ среди учащихся в школе введена кабинетная система обучения, были вынесены 10 постановлений о приостановлении учебного процесса в 10 школах на сегодняшний день.

Все учащиеся прошли амбулаторное лечение. У 12-ти детей имелись клинические проявления лёгкой степени, у 18-ти — бессимптомные. Ни одного ребенка не госпитализировали.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— По 10 школам установлен круг контактных лиц в количестве — 171 человек, у 167 результаты отрицательные, у 4 результаты на КВИ положительные.

Несмотря на такую ситуацию, 1 четверть в новой СШ№6 им. Кожаберген жырау прошла хорошо. Сейчас в ней обучаются учащиеся начального звена, для это сформировали 27 дежурных групп. Дети учатся в 2 смены. Согласно санитарным требованиям в каждой группе от 10 до 15 детей.

Шынар Темирханова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ№6 им. Кожаберген жырау:

— Специально для учащихся оборудовали разные входы и выходы. Мы установили дезинфицирующие средства и лежат коврики. Также есть места для масок и перчаток.

Сами ребята признаются, ничто не заменит живое общение с учителем и одноклассниками. Да и темы по предметам усваиваются лучше, чем на дистанционке.

Школьники:

— Мне нравится находиться в школе. Учителя нам все подробно объясняют, помогают, если мы не можем сделать.

— Здесь есть возможность разговаривать с учителем лицом к лицу, общаться и играть с друзьями, потому что во время карантина и дистанционного обучения мы не могли видеться с ними.

Алишер Ашимов. корреспондент:

— Дети, вам нравится в школе?

— Да!

Вот и мне нравилось. Школьный звонок, уроки и беззаботное детство. Правда, я давно не ученик. Но это не мешает вспомнить приятные моменты.

10 четвероклассников учатся в школе через платформу Zoom, по просьбе родителей. По словам Карлыгаш Латыповой, дети, обучающиеся на «удалёнке», также принимают активное участие на уроках.

Карлыгаш Латыпова, учитель начальных классов СШ№6 им. Кожаберген жырау:

— В дистанционном формате, конечно же, сложней. Качество обучения детей, которые учатся дистанционно и заочно, разное. Однако, мы все-таки учимся дистанционно, через Zoom. Успеваемость не изменилась. Мы рады этому.

Всего в 6-й школе знания получают около тысячи учащихся, 316 из которых — в штатном режиме.

Алишер Ашимов