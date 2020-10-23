В 2021г. в Петропавловске начнут собирать немецкие комбайны «Claas»

Вместо заброшенного здания- новый машиностроительный завод. Ещё когда-то эта советская постройка в промзоне Петропавловска пустовала. Стояли только бетонные колонны и крыша. С августа здесь идёт масштабная реконструкция . Провели электричество, тепло, систему канализации, полностью обновили кровлю. Сейчас подрядчик утепляет стены и ведёт заливку пола в три слоя.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:

— В здании по проекту должны были быть плиты и кассеты. Потом проект изменили на сандвичи. Здание разобрали полностью и теперь сандвич панели обшиваем. Закончить конструкцию планируем в ноябре, то есть стены и пол закончить. Длина помещения 156 метров, 39 шириной. Высота пиковой точки 14 метров.

Новый завод строится благодаря совместному партнёрству с немецкой компанией «Claas». Стоимость крупного для нашего региона проекта оценивается в 3 миллиарда тенге. Заработает завод в апреле 2021-го и будет соответствовать всем мировым стандартам.

Европейский инвестор планирует собирать комбайны, а затем и тракторы. Благодаря взаимовыгодному соглашению наши аграрии могут покупать сельхозтехнику по цене в 2 раза дешевле. С открытием предприятия трудоустроят 50 человек.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:

— Немецкие партнёры планируют зайти в сентябре. С ними проводим селекторные связи, корректировки в проекте вносят. Мы исправляем, все пожелания выполняем. Все идёт по плану. У нас на объекте работает 28 человек.

А это будущий трансформаторный завод. Полным ходом идёт реконструкция в здании бывшего предприятия МЛД площадью 21 тысяча квадратных метров. К строительно-монтажным работам приступили в августе.

Объект готов уже почти наполовину. В мае 2021-го отечественная компания «Alageum Electric» запустит здесь масштабное производство электротехнического оборудования. В год планируют выпускать до 13 тысяч штук продукции. Инвестиции составили почти 7 миллиардов тенге.

Максат Усенбаев, генеральный директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— Выбрали этот регион с условием того, что здесь предоставляют преференции как участникам СЭЗ: освобождение от налогов, растаможка и ряд других возможностей, которые очень благоприятные для реализации проектов с максимальным снижением себестоимости продукции. Регион благоприятен, с точки зрения логистики, потому что основное сырьё будет поступать с РФ.

Реализовать крупные проекты в СК позволила созданная в прошлом году специальная экономическая зона «Qyzyljar». В её составе 4 субзоны. Это территории, имеющие особый юридический статус и льготные экономические условия для инвесторов. Общий объем вложений составит 160 миллиардов тенге.

Нурбек Кожахметов, и.о директора ТОО «Специальная экономическая зона «Qyzyljar»:

— По 3 субзоне идут работы по разделу по зонам, затем будем размещать там участников. 4 субзона — больница. Земляные работы там подходят к концу. Началась забивка сваи, на следующей неделе начнутся бетонные работы. Зону будем расширять, потому что заходит отечественная компания «Orkendeu Qagaz» по выпуску гофробумаги, картона.

Для нашей области, которая граничит сразу с несколькими регионами России, специальная экономическая зона выгодна во всех смыслах. К примеру, создадут 3 тысячи рабочих мест, а объем производимой продукции за 25 лет, именно такой срок её действия, составит 1,5 триллиона тенге.

Абай Альжанов