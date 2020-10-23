Стала ли городская среда безбарьерной для инвалидов Петропавловска

Акжан Карим, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов «Ардос-журек»:

— Если куда-то меня приглашают, друзья знакомые, я тоже задаю вопрос, а там сколько ступенек, а есть ли там пандус.

На его работе, где пандус изначально не был предусмотрен, парень сделал на заказ. Чтобы иметь возможность, каждый день на своих двоих с костылями или на коляске спускаться и подниматься. Передвижение по городу для участника проекта «Доступный Казахстан» — вопрос личной свободы.

Акжан Карим, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов «Ардос-журек»:

— До карантина я был весьма активный, посещал различные учреждения, торговые дома, кафе, гос. учреждения.

Некоторые мы решили посетить вместе с Акжаном. По городу он передвигается на машине вместе с помощником. У ближайшего супермаркета из-за отсутствия парковки для инвалидов встали на обычную.

К пункту назначения Акжан вместе с помощником, на свой страх и риск, передвигались по проезжей части, направляясь прямиком к тревожной кнопке. Сработала она мгновенно. Сигнал от тревожной кнопки должен был исходить вот от этого прибора.

Методом проб мы выяснили, что она всё-таки не работает, возможно, охранник просто вовремя увидел нас в окно. Еще оперативнее среагировали сотрудники ЦОНа. Там есть специальная парковка для инвалидов. Акжана Карима встретили до того, как он нажал на специальную кнопку.

Почему эта дверь закрыта, непонятно. Большинство услуг ЦОНа можно получить не выходя из дома, кроме документов для заказа специальных товаров, таких, как ортопедическая обувь или коляска, например. На ней Акжан отправился в уборную. Добрался не без препятствий. Возникли они у него и там.

Что касается адаптации ЦОНа для слабовидящих, впрочем, это относится ко многим объектам, считает Акжан Карим, то здесь много нареканий. У представителей объединения «Ардос-журек» есть вопросы и к проектировщику пандуса в городском акимате.

До кнопки вызова сложно дотянуться, и уборная, по словам Акжана Карима, тоже требует внимания. Люди с ограниченными возможностями, чтобы попасть в туалет, должны подняться на второй этаж. О недочетах госслужащие знают и исправляют.

Серикжан Исенов, и.о. главного специалиста отдела занятости и социальных программ:

— Подъемник находится в исправном состоянии. А по туалету в городском акимате? Работы проводятся, в ближайшее время все будет устранено.

Комфортной жизни для особенных казахстанцев не добиться без четкого плана. У государства он есть. На его выполнение осталось 4 года.

Азамат Сыздыков, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— По плану в 2020-м году у нас необходимо 171 объект адаптировать. И на сегодняшний день из них 151 один уже адаптированы. За нарушение доступности к социально значимым объектам предусмотрена административная ответственность. Это на должностных лиц до 50 МРП, на субъектов предпринимательства 120, на крупного предпринимателя -400 МРП.

Социальная ответственность. Словосочетание емкое и достаточно понятное, но знакомое лишь единицам предпринимателей, рассказал Владимир Эрман. Открывая объект, чаще они думают лишь о прибыли.

Владимир Эрман, депутат городского маслихата, мастер спорта РК по параплаванию:

— Это ущемление наших прав, что мы не можем куда-то зайти, воспользоваться какими-то услугами. В ту же парикмахерскую, например, у нас, правда, с этим проблемы. Всегда мы пользуемся, что возле нас, рядом. Здесь правда бывает, что пандус сделан для вида.

Таких по городу сплошь и рядом. С них, если приглядеться, проще упасть, чем подняться в нужное место. В районах проблем еще больше. Показывают депутатские наблюдения Владимира Эрмана. Из-за спортивных сборов он знает и о недочетах в крупных городах страны. Из плюсов, и то не везде, только более адаптированный общественный транспорт.

Владимир Эрман, депутат городского маслихата, мастер спорта РК по параплаванию:

— Автобусы точно есть в нашем городе, которые доступны. Где выходить, водитель открывает пандус, можно заехать самостоятельно, он помогает. Я сам пользуюсь иногда общественным транспортом.

Который скоро обновится. Не первый год особенным петропавловцам доступна услуга специального такси.

Азамат Сыздыков, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Инватакси у нас работают в г.Петропавловске, в рамках госзаказа. Любое лицо с инвалидностью имеет право позвонить и обратиться и его доставят в определенную точку бесплатно.

Заказывать спецтранспорт нужно заранее, что тоже ограничивает жизнь, тех, кто каждый день и так постоянно сталкивается с неудобствами. С приходом холодов их становится больше.

Дарья Пышмынцева