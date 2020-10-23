О трудовой миграции казахстанцев рассказал Президент страны К.Токаев

«Трудовая миграция — вопрос актуальный, который нельзя оставлять без внимания. Ежегодно тысячи наших соотечественников становятся трудовыми мигрантами. Они работают за границей не только в сферах, где требуется высокая квалификация. Многие заняты в секторе услуг. Там они готовы браться за работу, которую, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране.

Кроме того, в ряде стран казахстанцы работают не легально. Отсюда сложности с регистрацией, различные бытовые трудности и другие проблемы, с которыми приходится сталкиваться некоторым нашим согражданам.

Трудовая миграция — многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социокультурной среде.

Поэтому государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции»