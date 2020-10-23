О трудовой миграции казахстанцев рассказал Президент страны К.Токаев

Новости МТРК

20:21 23 Октября 2020

«Трудовая миграция — вопрос актуальный, который нельзя оставлять без внимания. Ежегодно тысячи наших соотечественников становятся трудовыми мигрантами. Они работают за границей не только в сферах, где требуется высокая квалификация. Многие заняты в секторе услуг. Там они готовы браться за работу, которую, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране.

Кроме того, в ряде стран казахстанцы работают не легально. Отсюда сложности с регистрацией, различные бытовые трудности и другие проблемы, с которыми приходится сталкиваться некоторым нашим согражданам.

Трудовая миграция — многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социокультурной среде.

Поэтому государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции»

Президент поручил Правительству предметно изучить все эти вопросы и внести предложения. Токаев отметил важность улучшения условий для наших сограждан, переселяющихся с юга на север страны. В качестве положительного примера он привел Северо-Казахстанскую область.

«Государство должно создать хорошие условия для мигрантов. Недавно я был с рабочей поездкой в СКО. Этот регион, несмотря на медленный демографический рост, показывает хорошие показатели по переселенцам: для них возводится новое жилье, развивается коммунальная инфраструктура, строятся различные социальные объекты. Считаю, что дополнительной стимулирующей мерой поддержки станет увеличение размера помощи переселенцам в два раза — с 35 до 70 МРП.»

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

 

 

Дарья Пышмынцева

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