А.Казанцев рассказал, как его спасли медики в самый пик пандемии

По состоянию на 22 октября в Казахстане выздоровели 84 человека, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. В этот же день с положительными тестами на COVID-19 в медицинские учреждения страны попали 179 казахстанцев. В их числе 10 жителей северного региона.

Любимый кабинет, коллеги, обсуждение рабочих моментов. Вроде бы вещи простые, весьма обыденные, но для большинства успешных петропавловцев очень важные. Без них как без рук, но еще хуже в какой-то момент было лишиться здоровья, — рассказывает Александр Казанцев.

До того, как заболел коронавирусом, он также в кругу соратников по общему делу, семьи или друзей придерживался мнения, что вируса как такового и нет вовсе. Не верил до тех пор, пока не столкнулся с недугом лицом к лицу.

Александр Казанцев, предприниматель:

— Сначала думал, что перенесу все на ногах. Постепенно была высокая температура, озноб, затем проблемы с дыханием. Не обошлось без того, что 1-го июля я попал в больницу. 12 дней я пролежал, соответственно попала и моя жена в больницу. У меня двухсторонняя была пневмония с 65% поражением легочной ткани, у нее тоже с 50% поражением легочной ткани.

Сейчас, спустя 4 месяца, легкие 69-летнего мужчины полностью восстановились. После больницы он продолжал лечение. Обращался за помощью и консультациями врачей.

Александр Казанцев, предприниматель:

— Мы видели, как работают наши медики — герои. Они в условиях дефицита медицинских препаратов, недостаточно полученных костюмов противочумных, масок, в резиновых сапогах, в жару они выполняли свой долг. Рискуя своей жизнью, своим здоровьем.

История болезни Александра, как и любого другого человека — случай индивидуальный. Поражение лёгких — это не шутки, напоминают медики, процесс восстановления долгий и сложный. Вирус, так или иначе, оставляет в организме свой след, другой вопрос, к чему он приводит.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас были случаи, когда пациенты 90 % поражением легких, месяц были подключены к ИВЛ. Спасли, но с каким трудом?! Во многих случаях ценой жизни врачей. В Казахстане 12 тысяч медработников заразились коронавирусом. 182 врача стали жертвами ковида. Люди в белых халатах постоянно на посту ради сохранения вашего здоровья и жизни. Неужели вам безразлична судьба наших врачей?

Благодаря их самоотверженному труду за прошедшие сутки в Казахстане выздоровели 84 человека. За это же время свободные койки в инфекционных стационарах страны заняли 179 человек, 10 из них — североказахстанцы.

Дарья Пышмынцева