21 октября по всей стране стартовала операция «Автобус»

Правоохранительные органы

19:37 23 Октября 2020

30 человек пользовались телефоном за рулём, 12 нарушили правила маневрирования, остальные превышали скорость. Главная цель проведения операции — обеспечение безопасности пассажиров. Задействовали в ней 400 полицейских.

С начала года это уже второе по счету оперативно-профилактическое мероприятие. Всего за 9 месяцев текущего года водители автобусов 600 раз нарушили правила дорожного движения. Чаще всего из-за разговоров по телефону, также зафиксирован один факт управления общественным транспортом в нетрезвом состоянии.

 

 

Анастасия Остертак

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