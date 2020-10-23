21 октября по всей стране стартовала операция «Автобус»

30 человек пользовались телефоном за рулём, 12 нарушили правила маневрирования, остальные превышали скорость. Главная цель проведения операции — обеспечение безопасности пассажиров. Задействовали в ней 400 полицейских.

С начала года это уже второе по счету оперативно-профилактическое мероприятие. Всего за 9 месяцев текущего года водители автобусов 600 раз нарушили правила дорожного движения. Чаще всего из-за разговоров по телефону, также зафиксирован один факт управления общественным транспортом в нетрезвом состоянии.

Анастасия Остертак