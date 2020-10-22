В СК продолжаются выплаты компенсаций за потери от птичьего гриппа

Опустел сарай, и птицы погибли. Ещё месяц назад по двору Сергея Никифорова бегали гуси. Около 260 голов. Их сельчанин купил в кредит ещё маленькими, по 1350 тенге за гусёнка. Вырастил, выходил, ухаживал, как за детьми.

Планировал сохранить маточное поголовье и дальше разводить птицу. Даже инкубатор смастерил. Но опасный для пернатых вирус двор не пощадил. На видео, которое снял Сергей, видно, как гуси буквально умирают на глазах.

Сергей Никифоров, житель с.Белоградовки, Тимирязевский район:

— Резко начался падёж. Они стали вялые. Я стал обращать внимание. Стал изучать литературу. До этого мы гусей держали, есть опыт. Стал ворошить интернет. Увидел, что в Омской области была вспышка в августе. Я сразу ветеринаров вызываю. Ветеринары забирают пробы. Анализы быстро мне сделали. Буквально на вторые сутки нам пришли результаты.

В Белоградовку приехали ветврачи и уничтожили всё поголовье. Кроме гусей, Сергей держал 60 несушек и 40 бройлеров. Они тоже заболели. За каждую павшую птицу хозяин получил компенсацию. Всего выплатили 1,5 млн тенге. Эта сумма покрывает все затраты, говорит Сергей. Компенсацией в целом доволен.

Сергей Никифоров, житель с.Белоградовки, Тимирязевский район:

— Если бы нам не выплатили, мы бы понесли колоссальные убытки. Кредит, который я на маточное поголовье брал, я бы его не в состоянии был выплатить. Гусь — 5500 по нашей среднерыночной цене, бройлер 1200, яичная порода — 1000 тенге. Эта сумма 5500 затраты покрыла полностью.

Ветврачи стали предупреждать жителей других деревень о высокопатогенном птичьем гриппе. Лариса Бортник сразу же заперла несушек, а гусей зарезала. Решение оказалось правильным. Вирус с перелётными птицами добрался и до Тимирязева. И даже изолированных птиц настиг. У несушек помутнели глаза, поникли головы. А через несколько часов все 60 кур погибли.

Лариса Бортник, жительница с.Тимирязево:

— Обработка была, приезжали. Три раза обрабатывали. Два раза местные и потом с области приезжали. На основании акта об изъятии мы открыли счёт. Собрали документы необходимые. Сдали документы и в течение 2 недель нам выплатили. Эта процедура была без проблем. Быстро всё организовано.

За 60 несушек Лариса получила 56 тысяч тенге. Этой суммы достаточно, чтобы в следующем году снова заполнить птичий двор, отмечает хозяйка. Всего в Тимирязевском районе от птичьего гриппа пострадало 20 дворов в 4 сёлах. Больше всего в райцентре.

Кенжебай Байгужинов, житель с.Тимирязево:

— Конечно, слышали, что птичий грипп в области и в нашем районе. У меня дочь держала 20 кур. Как симптомы появились, вызвали ветеринаров. Они сожгли птицу. Выплату быстро получили. Спасибо, что не бросили в беде. Суммой мы довольны.

Тех, кто не заразился, начали вакцинировать. В район доставили 54 тысячи доз. Почти 40 тысячам голов поставили прививку. Это только здоровые особи. Заболевших и контактных сжигали.

Дулат Джакишев, руководитель Тимирязевской районной территориальной инспекции:

— Всего уничтожено и изъято 1335 голов птиц разных видов. Все документы на возмещение владельцам птиц собраны. В настоящее время 11 человек получили, 9 на рассмотрении в республики.

По данным на 22 октября компенсацию получили 53 североказахстанца. В общей сложности им выплатили больше 73 млн тенге.

Айгерим Мукашева