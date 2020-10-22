В Северном Казахстане готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции

Имея первый опыт июльский волны, на случай возможной второй в нашем регионе готовятся тщательно. В первую очередь внимание — коечному фонду. В медицинских учреждениях сейчас 640 — инфекционных и 280 карантинных койко-мест. При ухудшении эпидситуации их количество увеличат.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— При необходимости мы можем привести в соответствие до 3400 коек. Кроме того, необходимо отметить, что скоро в эксплуатацию войдет инфекционная больница на 200 коек. 54 с имеющимися 20 реанимационными койками. Ко всем 200 койкам подведут кислородные точки.

Принимать пациентов в инфекционной больнице начнут уже в начале ноября. Сейчас там завершают работы по благоустройству территории, устанавливают оборудование. Персонал новой инфекционки сформируют из медработников больниц областного центра. А какова ситуация с кадровым потенциалом в целом ?

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Мы в рамках кадрового обеспечения ожидаем 120 врачей. 76 прибыло. Резидентов 1 ,2 года обучения мы привлекаем на работу, таких у нас уже 47 врачей.

Стабильная обстановка и по линии материально-технического обеспечения. Сейчас на балансе медучреждений 121 аппарат ИВЛ, к концу года их станет больше в 2 раза, на столько же увеличится количество цифровых рентген-аппаратов.

До 10 декабря в эксплуатацию введут 3 новые кислородные станции, ПЦР -лабораторию. Все эти меры, говорят специалисты, могут оказаться бесполезными, если люди продолжат пренебрегать мерами безопасности. В регионе на данный момент зарегистрировано 4326 случаев инфицирования.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— За последние сутки выявлено 9 заболевших , 3 из которых прибыли из РФ.За последние 2 недели рост в 1,5 раза -157 случаев. Из них 58 случаев — завозные.

Завозят «COVID -19 » в основном из России, и в большинстве те, кто в особой группе риска. Это люди старше 65.

Анжелика Сычева