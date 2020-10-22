У перопавловца через окно авто неизвестные похитили деньги и документы

Мужчина приметил один из внедорожников во дворе домов по улице Жумабаева. Орудовал через окна. Разбив переднее боковое, вытащил из салона автоборсетку. В ней было больше двухсот тысяч тенге, банковские карты и документы.

На свидетелей кражи и уж тем более вора полицейские в тот день не вышли. Территория парковки не оснащена видеонаблюдением. Запись стражи порядка взяли с камер, установленных неподалеку. На них четко видно, как подозреваемый выходит со двора, с похожей борсеткой в руках. Его личность установили на следующий день.

Задержанным оказался 33-летний, ранее судимый за кражу житель Тараза. Накануне он приехал в Петропавловск на поиски работы. Вместе со знакомым снял квартиру, где полицейские нашли похищенную борсетку и часть денег.

Кабира Мухамбетова, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Также, проверяется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений, совершенных на территории города Петропавловска.

Чтобы избежать подобных происшествий, стражи порядка рекомендуют североказахстанцам не оставлять в салонах авто деньги и ценности, а свой транспорт парковать в зоне обзора камер видеонаблюдения.

Анжелика Сычева