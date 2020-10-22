С начала года в рамках программы «Еңбек» в СК одобрили почти 600 проектов

Рабочий день у супругов Дмитрия и Ирины Фадиных начинается в 5 утра. Надо успеть скот отправить на выпас и разложить всю продукцию для отправки. Сметана, творог, масло, молоко пользуются большим спросом у горожан. Есть даже постоянные покупатели.

Ирина Фадина, предприниматель, Кызылжарский район:

— В 2018 -м году у нас в акимате сообщили что есть программа «Бастау бизнес», по которой можно обучиться и начать свое дело. Что получаешь грант на начало, ну и можно льготный кредит получить. Я отучилась, старший сын и муж. Мы все трое получили гранты.

В семье Фадиных семеро детей, пятеро из них — приёмные. По словам Ирины, именно дети стали главным стимулом начать собственное дело. И всё получилось. Ребята помогают родителям по хозяйству. К примеру, сегодня с самого утра устроили субботник во дворе и на придомовой территории.

Анастасия Ализкова:

— По дому убираемся, вокруг двора и внутри него, коров кормим, телят, гусей. Мы попросили у мамы теплицу, нам ее сделали, нам здесь понравилось, мы сами дальше ее поливали, выращивали, ну и выращиваем, когда надо, кушать готовим.

Семейный бизнес помаленьку идет в гору. Еще два года назад, на начальном этапе в хозяйстве насчитывалось 4 головы КРС, сегодня — уже 16. И в планах — курс на расширение.

Ирина Фадина, предприниматель, Кызылжарский район:

— Мы выкупили это здание по идее на расширение, купили мы его за 3,5 млн, оно в аварийном состоянии, сейчас мы делаем ремонт. Будем открывать. Вот здесь именно рынок хотим для реализации продукции, а через стенку у нас будет пекарня, и с другого входа будет магазин, где будет реализовываться наша продукция.

Большую помощь семье оказали в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. В 2018-м по программе «Еңбек» Ирина оформила кредит на сумму 1 миллион двести тысяч тенге. В 2020-м для покупки торгового оборудования получила еще полмиллиона уже по проекту «Кәсіпкер».

Абай Садыров, кредитный менеджер СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— С начала текущего года в рамках программы «Еңбек» принято 603 проекта на сумму 2,55 млрд тенге, из которых одобрено 591 проектов на сумму 2,4 млрд. тенге, выдано 556 проекта на сумму 2,2 млрд. тенге, на рассмотрении 12 проектов на сумму 127,5 млн. тенге.

Развитие растениеводства, животноводства, предпринимательской деятельности, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. В фонде отмечают, по этим направлениям в рамках программы «Еңбек» также продолжается финансирование из реинвестированных средств.

Анастасия Остертак