Полицейские выявили граждан живущих с паспортом СССР

Факты, когда люди живут без документов, встречаются больше всего в сельской местности. Многие из них не посчитали нужным поменять паспорт СССР, некоторые вообще живут без удостоверения личности. И, надо сказать, бояться идти делать эти документы, не стоит. Штрафов за это нет. В каждом районе работает миграционная служба, где проконсультируют и помогут в процедуре оформления. Такую помощь оказали жительнице района М.Жумабаева.

Талгат Абилов, начальник управления миграционной службы ДП СКО:

— На момент обращения у неё не было никаких документов начиная от актовой записи о рождении, свидетельства о рождении. Даже факт её рождения не был установлен. Необходимо было провести дорогостоящую молекулярно-генетическую экспертизу, которая стоила более 300 000 тенге. Данные материальные затраты взяло на себя бюро по правам человека.

Отсутствие документов ограничивает права человека. Без них сложно устроиться на работу или получить какую-либо государственную услугу. Поэтому полицейские регулярно проводят рейды по поиску таких лиц. За пять лет в Северо-Казахстанской области нашли более полутора тысяч граждан, не имеющих документы. С начала этого года — 237 человек, из которых 111 проживали по свидетельству о рождении, 74 — с паспортом СССР.

Сабыржан Сейтжанов, заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК:

— Многие не торопятся получать документы из-за отсутствия финансовых средств. Справки, консульские сборы. Если финансовое положение действительно не позволяет, то бюро по правам человека может оказать в этом помощь. Это очень важно. Если сейчас нет документов, то человек не может воспользоваться государственными услугами, получать пенсию.

Специалисты напоминают североказахстанцам, если вовремя не поменять удостоверение личности, после одного предупреждения придется заплатить штраф. Он составляет 7 МРП , это почти 20 тысяч тенге.

Айгерим Муканова