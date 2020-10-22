Петропавловский аэропорт стал убыточным и подлежит банкротству

Новости МТРК

20:50 22 Октября 2020

Для его безубыточной работы требуется от 64 до 86 рейсов в месяц. Сейчас доступно только 20. Из-за этого образовалась кредиторская задолженность — 700 млн тенге. В том числе и выплаты 90 работникам — больше 22 млн тенге. Этот вопрос решили. До конца октября сотрудники деньги получат. Как ни парадоксально, но чтобы спасти аэропорт, нужно его… обанкротить. Эту процедуру уже начали.

Аскар Клышбеков, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— Банкротству подвергается АО, а основное имущество, которое необходимо для ведения деятельности (взлётно-посадочная полоса, терминал аэропорта, обслуживающая техника), находится на балансе комитета гражданской авиации. Сейчас идёт процедура передачи данного имущества из государственной в коммунальную собственность СКО. Это делается для того, чтобы в последующем реализовать проект ГЧП с привлечением инвестора. 

Инвестиции направят на модернизацию аэропорта. Это поможет улучшить сервис, привлечь иностранных авиаперевозчиков, укрепить материально-техническую базу и поднять работникам зарплату.

 

 

Айгерим Мукашева

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