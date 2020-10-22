Медики Казахстана получили надбавки за сентябрь

COVID-19: Казахстан

21:26 22 Октября 2020

Сумма выплат составила почти 380 млн тенге. Количество медиков, которые работают с опасной инфекцией, каждый месяц меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации. В марте таких было почти 500. А в июле на пике заболеваемости свыше 2600 человек. В сентябрьском Послании Президент страны поручил выделить 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок за второе полугодие.

«С момента начала пандемии, все медорганизации, медработники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, проведено соответствующее обучение по соблюдению норм санитарно-эпидемиологического режима, обеспечены в достаточном количестве дезсредствами. При этом всем медработникам по поручению Главы государства будет сохранена стимулирующая надбавка за риск до конца текущего года по трем основным категориям».

Марат Шоранов, первый вице-министр здравоохранения РК

 

 

Айгерим Мукашева

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