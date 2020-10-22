Антикоррупционщики провели мониторинг склада ТОО «СК-Фармация»

Ко второй волне пандемии в филиале компании «СК-Фармация» приобрели 37 наименований востребованных лекарств. Это антибиотики, жаропонижающие, а также средства индивидуальной защиты.

Их поставят в больницы и поликлиники. Остальные 7 видов препаратов поступят чуть позже. Этого запаса должно хватить на 2 месяца. В первую очередь их развезут в инфекционные стационары, которых по области 9.

Роза Тлеспаева, менеджер представительства ТОО «СК-Фармация» по СКО:

— Этот склад с 2 месячным запасом лекарств- «подушка безопасности» для Казахстана, для всех регионов. Когда они закончатся в медицинских организациях, будет разбронироваться стабилизационный фонд местных акиматов, а когда там будет уменьшаться количество, то у нас пойдут 44 позиции лекарств.

В наличии имеется 5 видов противовирусных препаратов для амбулаторного лечения. Парацетамол, ибупрофен или же новиган пациенты с подтверждённым диагнозом получат бесплатно. Мониторинг антикоррупционной службы показал, что дефицита лекарств по заявленным наименованиям на складах сейчас нет, впрочем, как и повода для беспокойства.

Анар Жарова, советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции:

— Поставки со слов представителей «СК-Фармации» осуществляются на периодичной основе. Задержек, срывов нет. Этот вопрос находится на особом контроле. Работу проводим не впервые, а с июля. Наша задача — обеспечить мониторинг поступления всей медицинской помощи, обеспечиваем поступления гуманитарной помощи вплоть до конечного получателя.

В региональном филиале компании лекарствами сейчас обеспечивают 39 медицинских учреждений области. Общая сумма закупа противовирусных препаратов в резерв страны составила более 8 миллиардов тенге.

Абай Альжанов