10 педагогов СКО — призёры республиканского конкурса «Лучшая авторская программа»

В числе лучших педагоги специализированной школы-лицея-интерната для одаренных детей ЛОРД. Они представили свои проекты по химии и шахматам. По словам авторов, программы позволяют создать условия для развития индивидуальных способностей. Татьяна Мига — учитель химии с 20-летним стажем. Говорит, ее работа направлена на привлечение учащихся к дополнительной научной информации.

Татьяна Мига — учитель химии областной специализированной школы-лицея-интерната для одаренных детей ЛОРД:

— Моя программа разработана для учащихся 6-11 классов «Лаборатория знаний по химии». Предназначена для учащихся, которые заинтересованы в данном предмете и имеют высокий интеллектуальный уровень. Тем самым программа позволяет повысить знания по предмету и участвовать в конкурсах и олимпиадах.

Дарья Пышмынцева