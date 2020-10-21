В Тайыншинском районе ЧС-ники ликвидировали степной пожар

Сообщение о том, что со стороны Акмолинской области горит травостой, поступило на пульт спасателей во вторник, в половине шестого вечера. Без промедления к месту ЧП выехали пожарные. Огонь охватил большую площадь.

На подмогу местным огнеборцам пришли коллеги из соседней Акмолинской области, подключились и добровольные противопожарные формирования.

Пока одни ликвидировали очаг, другие проводили опашку, чтобы огонь не перешел на близлежащие сёла. Полностью уничтожили пламя только спустя 7 часов. Причина и ущерб сейчас устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Анжелика Сычёва