В Тайыншинском районе ЧС-ники ликвидировали степной пожар

ДЧС

20:01 21 Октября 2020

Сообщение о том, что со стороны Акмолинской области горит травостой, поступило на пульт спасателей во вторник, в половине шестого вечера. Без промедления к месту ЧП выехали пожарные. Огонь охватил большую площадь.

На подмогу местным огнеборцам пришли коллеги из соседней Акмолинской области, подключились и добровольные противопожарные формирования.

Пока одни ликвидировали очаг, другие проводили опашку, чтобы огонь не перешел на близлежащие сёла. Полностью уничтожили пламя только спустя 7 часов. Причина и ущерб сейчас устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

 

 

Анжелика Сычёва

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