В городском туре республиканского конкурса научных проектов участвуют более 100 школьников

Из-за сложившейся эпидобстановки все работы принимают онлайн. Научные проекты представлены по 4 направлениям: это экология, исторические памятники Казахстана, математическое моделирование и научно-техническая часть. Лучшие инновационные идеи оказались у учащихся общеобразовательной школы-лицея при высшем колледже имени Магжана Жумабаева.

Шолпан Амержанова-методист по учебным дисциплинам отдела образования г.Петропавловска:

— На сегодняшний день конкурс и отборочный тур прошли по двум первым направлениям. Это научно-технический прогресс и математическое моделирование. И сегодня мы уже работаем над третьим направлением -«Здоровая природная среда-основа реализации стратегии.

Жанель Бисенбаева