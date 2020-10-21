Причина роста заболеваемости COVID-19 — несоблюдение санитарных правил

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 143 казахстанца. 8 из них — жители северного региона. С начала пандемии в нашей области было больше 4 тыс случаев COVID-19, летальных -свыше 20-ти. На прошлой неделе от коронавируса в Казахстане умерли 28 человек. Вошла в это число и 32 -летняя североказахстанка.

Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК:

— За последнюю неделю в 12 регионах страны отмечается увеличение количества случаев инфицирования COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость по республике выросла в 1,2 раза.

По мнению специалистов, одна из причин таких показателей — несоблюдение санитарных норм. Чаще всего на самых разных объектах на прошлой неделе ими пренебрегали в главном городе страны, в Алматинской и Северо-Казахстанской областях.

Гордиться, в общем-то, нечем. Отсюда и рост пациентов в учреждениях здравоохранения. Обстановку в первой городской больнице стабильной или спокойной можно назвать с большой натяжкой. Вирус не дремлет, а вместе с ним и врачи, которые 24 на 7 наблюдают за каждым пациентом. Сейчас из 160 коек в медицинском учреждение заняты 79.

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— У нас постоянно лежат пациенты, был период, когда их было меньше. Сейчас в ожидании роста подъема заболеваемости, мы готовы к приему пациентов. Имеется достаточное количество мест для них. В нам поступают пациенты средней и тяжелой степени тяжести.

4 североказахстанца в первой городской из-за тяжелого течения инфекции сейчас дышат с помощью аппарата ИВЛ. По данным специалистов, они, как и большинство поступивших за последнее время пациентов, — люди преклонных лет.

О том, что без лишней необходимости им не следует покидать свой дом, пишут в каждом новом постановлении. Но читать его и выполнять — два разных действия.

Логично, что и эффект от них одинаковым быть не может. Как и причин, чтобы расслабляться. Сейчас в нестабильной обстановке делать это очень рано, говорят врачи,предупреждая людей самых разных возрастов.

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— Данная инфекция, конечно, более опасна для пожилых людей. Я говорила, у кого имеются хронические заболевания, такие как, сахарный диабет, заболевания сердца, злокачественные образования. У них течение болезни тяжелее протекает. Но есть случаи тяжелого течения даже у молодых людей, даже без наличия хронических заболеваний.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Есть такие случаи и в мировой практике. Из-за обзора зарубежных новостей становится совсем не по себе. 20 октября в Германии один из регионов объявил о локдауне. 21 -го числа в Польше за сутки впервые выявили сразу 10 тысяч заболевших COVID-19. Итальянцы активно выступают за строгий карантин и масочный режим. Время считать, что вирус где-то далеко и до нас не дойдет, давно прошло. Нет его больше и для сомнений. Зато в изобилии, чтобы перестать игнорировать правило об обязательном ношении масок и научиться соблюдать социальную дистанцию. Дальше друг от друга, мы станем ближе к победе над невидимым врагом.

Дарья Пышмынцева