Президент РК назначил дату парламентских выборов

21-го октября вышло в свет новое обращение главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента страны и маслихатов. Последний раз аналогичная процедура в нижней палате высшего представительного органа Казахстана состоялась 20 марта 2016-го. Тогда в выборах в Мажилис участвовали 6 политических партий.

В этот раз они пройдут по партийным спискам 10 января 2021-го года, затем на день позже их проведут для депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Специализированная комиссия по поручению Президента выступит организатором всех процессов. При этом в стороне не должны оставаться правительство страны, акимы главных городов и областей.

«Предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий. Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны» Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Дарья Пышмынцева