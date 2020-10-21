Об итогах уборочной кампании журналистам рассказали на брифинге

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил порядка 4,5 миллионов гектаров. Масличных скосили на площади 911 гектаров, работы выполнены на 99%. Завершающий этап — уборка подсолнечников. Её, как правило, проводят в холодную погоду.

В этом году по поручению главы региона увеличили посевы гречихи и гороха в рамках программы импортозамещения. Таким образом североказахстанцев обеспечат местными необходимыми продуктами.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Несмотря на засушливый год, многие аграрии достигли хорошей урожайности. Это «КТ Зенченко», ТОО «Новомихайловка» в этом году получили свыше 25 центнеров с гектара. Зерновой урожай характеризуется высокими качественными показателями. Сдано 1100000 тонн зерна, в том числе пшеницы более 800 тонн.

67% пшеницы 1-3 классов. Показатель выше в два раза по сравнению с прошлым годом. Аграрии уже готовятся к посеву 2021 -го года, в закрома засыпали семян в объеме 478 тысяч тонн.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Также проводится модернизация на молокоперерабатывающих предприятиях ТОО «Маслодел» и «Молочный союз». Будут значительно увеличены объёмы производства молока, масла сливочного, сметаны. Будет создано 180 рабочих мест.

Говорили на брифинге и о выплате дивидендов пайщикам. Норм оплаты нет, её устанавливают по договорённости учредителей с руководством хозяйств. Сумма выплат зависит от урожайности.

Айгерим Муканова