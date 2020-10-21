Хоккеисты «Кулагера» сокрушили соперников из «Актобе»

Спорт

19:16 21 Октября 2020

В начале поединка хозяева льда сразу принялись прессинговать актюбинцев. Уже на 11 минуте наши ребята сумели «размочить» счёт. Автором гола стал защитник Федор Хорошев. Во втором периоде кулагеровцы отправили в чужие ворота ещё 2 точных броска, пропустив единожды.

Фамилии на табло записали форварды Ильгиз Нуриев и Денис Стасюк. Интрига в матче закончилась в финальном отрезке. Нападающий «скакунов» Дмитрий Исмагилов оформил дубль, поставив точку в противостоянии. После сигнала сирены на табло установился окончательный счёт 5-1.

После этой разгромной победы подопечные Александра Троицкого забрались на 4 строчку в турнирной таблице. В активе «скакунов» — 4 очка. В следующем туре 23 октября они сыграют с атырауским «Бейбарысом».

 

 

Дарья Пышмынцева

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