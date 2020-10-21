Глава региона провёл прием граждан в онлайн-формате

Откладывали, ждали и надеялись. Татьяна Мороз в числе тех, кто планировал заселиться в 18-этажку в «Жас оркене». Её собирались сдавать по «7-20-25». После решение поменяли, выбрали программу «Бақытты отбасы». Это и вызвало недовольство некоторых горожан.

В соцсетях стали писать, что квартиры в итоге достанутся госслужащим. Но это не так. В «Бақытты отбасы» участвуют только матери-одиночки, многодетные семьи, воспитывающие инвалидов. Для них эта программа и этот дом — надежда получить свою крышу над головой.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— По программе «Бақытты отбасы» они являются вкладчиками ЖССБ. Максимальную сумму, которую могут получить 10 млн тенге. На 10 млн даже на вторичном рынке они могут купить максимум 40-45 кв.м. естественно, многодетные семьи, семьи, воспитывающие инвалидов не могут участвовать.

В очереди сейчас около 300 многодетных и порядка 3,5 тысяч неполных семей. Их надо поддержать. Потому городские власти и выбрали программу «Бақытты отбасы» для этой 18-этажки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я думаю, что действия городского акимата понятны. Поскольку цена низкая — 140 тысяч тенге. Это даёт возможность людям, которые находятся в этих категориях. Там надо создать условия. Это будет справедливо. Речь не идёт о госслужащих и т.д.

Жилищный вопрос волнует и Азамата Тлеубергенова. Его семья недавно отметила новоселье в 44-ом доме по улице Жамбыла Жабаева. Но без проблем не обошлось. Электричество многоэтажка получает от подстанции, которую в срок не сдали. Фирменный почерк ТОО «Севимсталькон».

Азамат Тлеубергенов, житель г.Петропавловска:

-Электроподстанция изначально должна была сдаться 1 октября. Затем отложили до 30 октября. На сегодняшний день уже в течение 3 месяцев электроподстанция не запущена. От неё должна быть запитана насосная станция, которая даёт отопление.

В общем, не будет электричества, не будет всех коммуникаций. Жильцы 290 квартир вынуждены ждать, когда ТОО, наконец, выполнит свою работу.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— К сожалению, компания не самая лучшая. Мы претензии уже все выставили. Последние переговоры: 1 декабря 2020 года планирует полное подключение. Но сейчас с энергетиками есть договорённость. По временной схеме дом обеспечен электричеством.

Коммерческий дом строили 5 компаний. Работой трёх из них жильцы не довольны. Подвал, подъезды, отмостки. Кругом «недоделки». Многоэтажка на гарантии, а значит, все вопросы можно решить напрямую с застройщиками.

Всё-таки, самый лучший язык убеждения — юридический, говорит Кумар Аксакалов. Он поручил проверить работу подрядчиков по линии ГАСК.

Строительный вопрос привёл на приём граждан и Екпина Абиева. В Жамбылском районе он открыл придорожное кафе. В следующем году планирует «поставить» гостиницу, шиномонтажку и автомойку. Но подъезда к объектам нет. Просил помочь районный акимат.

Те и рады развивать придорожный сервис. Но оказалось, что сделать площадку для этого бизнесмена — значит, отдать ему предпочтение.

Марат Ескендиров, аким Жамбылского района:

— Это будет коррупционно. Если будем подводить только к нему, на его площадку. Мы сейчас начинаем подтягивать предпринимателей туда. Тогда препятствий не будет. Да, немного затянется.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Возьмите на личный контроль. Помогите предпринимателям с бюрократическими вопросами, чтобы всё это не затянулось. Местные власти должны поддерживать бизнес.

Хаджи-Мурат Зарипов здесь от лица любителей конного спорта. Переживает за судьбу ипподрома. Во время пандемии о нём будто бы забыли, говорит сельчанин, дорожки начали зарастать. Просит обратить внимание. А ещё переживает пенсионер за судьбу юных жокеев.

Хаджи-Мурат Зарипов, житель с.Бесколя, Кызылжарский район:

— На базе ипподрома создали детско-юношескую школу по конным видам спорта. В 2018 году каким-то образом его перевели как частное. Мне кажется, это неправильно сделали. Нужно, чтобы школа была государственная.

Такое мнение и у главы региона. Частники редко бывают заинтересованы в судьбе школы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На следующий год мы заберем, создадим школу. Более того, я заинтересован в том, чтобы расширить и секции, и количество детей. Всё, что касается спорта, денег не должно быть жалко.

Трудно в пандемию не только ипподрому, Петропавловский аэропорт тоже переживает не лучшие времена. Когда отменили авиасообщение, пришлось работать в убыток.

Долги росли с каждым днём. Только по зарплате не выплачено 24 млн тенге. Решить эту проблему — приоритет. До 10 ноября все работники получат кровные, пообещал аким области. В беде аэропорт не бросят.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Через 2 месяца, процедура запущена, мы должны будем пройти процедуру банкротства. После этого мы забираем аэропорт себе на баланс в СПК. Это подразделение акимата областного. Мы уже зарезервировали деньги на будущий год, чтобы полностью все расходы полностью за счёт местного бюджета закрывать.

Самолёты летать продолжат и авиасообщения новые станут искать. Конечно, смотря по эпидситуации. А главное — для штата сокращений не будет. Коллектив сохранят, зарплату «не урежут». Скорее наоборот, немного повысят.

Айгерим Мукашева