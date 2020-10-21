Автомобиль марки «ВАЗ 2115» можно купить всего за 293 тысячи тенге

Аукцион пройдёт 27 октября, где выставят 36 товаров. Приобрести товар можно по разным ценам. Но, конечный результат, конечно же, покажут торги. К примеру, автомобиль марки «ВАЗ 2115» можно приобрести по минимальной стоимости всего за 293 тысячи тенге, хотя изначально цена на него составляет 587 тысяч тенге.

Также на сайте госреестра можно найти лодки и приобрести их на очень выгодных условиях. Минимальная цена за одну — 16 тысяч тенге, в магазинах она выше в несколько раз.

Дулат Кожанов, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации СКО:

— За девять месяцев текущего года департаментом было принято 12 363 единицы имущества. В первую очередь оно предлагается государственным и юридическим лицам. На сегодняшний день уже реализован снегоход государственному национальному парку города Кокшетау, битум в объёме 32 тонны — департаменту пограничной службы.

Реализовали в департаменте также бензин, медицинские маски и синтетические костюмы. Что касается подарков госслужащим, то в этом году конфисковали только одну просроченную коробку конфет. Сладкий презент утилизировали.

Такая процедура проводится и с другими товарами. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские зачастую изымают спиртные напитки и табачные изделия, которые передают в ведомство.

Дулат Кожанов, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации СКО:

— С начала года алкогольная продукция была уничтожена в количестве 1844 бутылки и табачная продукция в количестве 476 пачек, они были без акцизных марок. По сравнению с прошлым годом в связи с такой ситуацией уменьшилось количество конфискованного имущества. Поступлений стало чуть меньше.

В департаменте сейчас особое внимание уделяют оптимизации площадей госучреждений. В некоторых свободного места настолько много, что в помещении могут находиться сразу две организации. Этим и занялись в прошлом году в Акжарском, Есильском и Уалихановском районах.

Далабай Кабдуалиев, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации СКО:

— Возьмём, к примеру, Акжарский район. Там районное управление казначейства и управление государственных доходов были размещены в двух разных зданиях. На их обслуживание тратились бюджетные деньги. Поэтому мы посчитали нормы площади и решили их объединить в одно здание.

И немало сэкономили. Оптимизацию в этом году проведут ещё в трёх районах: Тайыншинском, Айыртауском и Тимирязевском.

Айгерим Муканова