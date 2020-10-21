Антикоррупционная служба выявила 88 преступлений на сумму 500 млн. тг

За 9 месяцев текущего года антикоррупционная служба выявила 88 преступлений. Больше всего специалисты зарегистрировали фактов взяточничества -51, 29 — хищения. Сумма ущерба составила почти 500 млн тенге.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Изобличены 8 первых руководителей государственных органов. Осуждено 18 лиц, из которых 6 приговорены к лишению свободы, 11 -к штрафу, 1 — к ограничению свободы. За отчетный период в различные инстанции внесено 29 представлений об устранении нарушений законности в порядке 200УПРК.

С 2019 года в стране вступил в силу закон об отставке руководителей государственных органов за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений. В нашем регионе привлекли к ответственности 6 человек.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Заявление об отставке подали 2 руководителя, их заявления удовлетворены Администрацией Президента. На основании приказа областного департамента полиции подполковник полиции Нурахметов, начальник отдела полиции отстранен от должности.

Отдельное внимание — профилактике коррупции. По инициативе проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы» во многих районах области функционируют «открытые акиматы», «интерактивные карты открытых бюджетов «, работает ситуационных цент «I-komek», на постоянной основе проводится мониторинг портала «Единого окна закупок».

Так, с начала года при планировании государственных закупок ведомству удалось сэкономить свыше 1 млрд бюджетных средств. Не забывают в департаменте и об обратной связи с населением. За 9 месяцев 2020 го сюда поступило около 400 обращений. Все без исключения взяли на контроль .

Анжелика Сычёва