440 млн тенге выделено в 2020 году в СКО на ремонт спортивных объектов

Спорт в нашем регионе развивается семимильными шагами. Его развитию руководство области уделяет огромное внимание. В этом году на территории стадиона «Карасай» провели масштабные работы.

Обновили дорожное покрытие роликодрома, который в последний раз приводили в порядок 15 лет назад. А ещё обновили беговую дорожку вокруг поля. Теперь заниматься спортом жителям города будет в удовольствие.

Виктор Лаврик, ветеран спорта:

— Проблем много было. Благодаря совместным усилиям объекты сдавались. Качественно всё. После ремонта занимаются в 2-3 раза больше человек. По 350 человек в день приходят. Это хорошее дело.

Спортобъекты посетил заместитель главы региона. Гани Ныгыметов проинспектировал качество ремонтных работ. В детской юношеской спортивная школе по акробатике занимаются 250 человек. Спортинвентарь здесь оставлял желать лучшего. До этого года. В спортзал закупили новое оборудование.

Ринат Белогонов, директор ДЮСШ по спортивной акробатике:

— Новый батут поступил. На нем можно делать сложные элементы делать. Также, купили новую акробатическую дорожку. 8 миллионов тенге стоят. На сегодняшний день материально-техническая база укомплектована.

Тренироваться со всеми удобствами будут и пловцы. В здании бассейна«Дельфин» произвели текущий ремонт раздевалок и душевых кабинок, обновили фасад. А чтобы заниматься плаванием было комфортно, приобрели современное оборудование для бассейнов. Их, кстати, здесь 2. Не забывают и про спортсменов с ограниченными возможностями.

Серик Касимов, директор ДЮСШ «Дельфин»:

— Бесплатно у нас тренируются люди с ограниченными возможностями. Это спортсмены клуба «Умит» и по обращениям. 3 раза в неделю на большом 20-ти метровом бассейне и 15-ти метровом. 2 группы у нас.

Лыжно-биатлонный комплекс в Борках — излюбленное место отдыха горожан. Тренируются здесь круглый год. Летом — на роликах, зимой — на лыжах. А ещё это место идеально подходит для проведения республиканских и международных соревнований. В 2020-ом здесь обновили 2,5 километра асфальта и поставили парковку.

Бауржан Кульжанов, ветеран спорта:

— Эта земля священная. Она воспитала очень много знаменитых спортсменов.В 90-ых было сложно, не было условий. большое спасибо руководству области. Нашли большие деньги, восстановили центр. Мы живем на севере Казахстана и мы должны заниматься лыжами.

В 2020-ом в регионе привели в порядок 12 спортивных объектов. На эти цели по программам «Енбек» и «Дорожная карта занятости» выделили 440 миллионов тенге. В сравнении с прошлым годом финансирование увеличили вдвое.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Руководство области уделяет большое внимание развитию спорта. Отремонтировано 12 спортивных объектов. Все работы выполнены качественно и в срок в областном центре. Поэтому все объекты пользуются людьми на бесплатной основе.

Кроме того, в нашем регионе идёт строительство 6 новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

Абай Альжанов