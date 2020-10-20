Полгода назад полицейские уже давали женщине шанс исправить свой образ жизни, но это не дало никаких результатов. Тяга к спиртному оказалась сильнее. В апреле она оставила новорожденного ребёнка под присмотром своего старшего сына, который сам еще подросток, а сама весело проводила время.

Данный факт стражи порядка выявили во время проверки места жительства. По их словам, на тот момент в доме была полная антисанитария: беспорядок, тараканы, грязная посуда. Детей тогда отвезли в больницу на медосмотр, а на горе-мать составили протокол. За невыполнение своих родительских обязанностей женщину неоднократно привлекали к ответственности.

Эльмира Абушева — начальник группы ювенальной полиции УП г. Петропавловска:

— В данное время осуществляется сбор материалов на лишение родительских прав в отношении 33-летней горожанки, имеющей на иждивении двух детей: 12 лет и семи месяцев. Данная семья трижды рассматривалась на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате г.Петропавловска. На последнем заседании было принято единогласное решение о лишении ее родительских прав, так как данная гражданка только обещает исправиться, но выводов для себя не делает.

Всего с начала года в Петропавловске родительских прав лишили 13 законных представителей, 8 материалов – на рассмотрении.

Айгерим Муканова