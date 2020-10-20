Три семьи из СКО стали победителями республиканского онлайн -фестиваля «Otau fest»

Среди них и чета Абдрахмановых из Петропавловска. У них четверо сыновей. Супружеская пара вместе с детьми представили творческую работу, где рассказали о ценностях, традициях, взаимоотношениях. Как говорит «хранительница очага» Айнура, в их доме забота друг о друге, взаимопонимание, уважение к старшим являются основой крепкой и любящей семьи.

Айнура Абдрахманова — участница республиканского фестиваля «Otau fest»:

— В процессе подготовки всего конкурса проходили психологические тренинги на тему воспитание ребенка, взаимоотношения в семье. На данный момент это интересные и актуальные темы. В подготовке конкурса мы с семьей снимали видеоролики, пели финальную песню.

Кулюмкоз Смаилова — председатель областного совета матерей при АНК СКО:

— Всего по стране признана лучшей 51 семья. Наши семьи были признаны лучшими. Я сегодня имею честь вручить вот такие сертификаты по 100 тыс. тенге на приобретение бытовой техники. Я думаю, семьям будет интересно и полезно.

Дарья Пышмынцева