Школьница из Петропавловска знает наизусть 80 стихотворений Абая

И так все 80 произведений. Бибатима Муханжарова познакомилась с творчеством великого мыслителя в начальных классах. Проявляла интерес, анализировала каждую строчку его высказываний. Юная поклонница Абая Кунанбаева не только изучает стихотворения, но и старается жить по его наказам. «Ведь творения просветителя дышат жизнью, учат человечности», говорит девушка.

Бибатима Муханжарова-учащаяся городской классической гимназии имени С. Шаймерденова:

— Для меня это просто огромный сборник советов, как и где поступать. Конечно же, я к ним прислушиваюсь. Я понимаю, я осознаю, насколько это мудро. И то, что я заметила, что с каждым годом его стихотворения воспринимаются по -разному.

Среди десятка стихотворений Бибатиме Муханжаровой сложно выбрать любимое. Девушка говорит, что каждое из них наполнено определенным смыслом. Но все же есть особенное.

Бибатиме так полюбилось творчество Абая Кунанбаева, что на изучение одного произведения уходит пару часов. Учителя восхищаются познаниями девушки.

Нургуль Беркуткызы- учитель казахского языка и литературы городской классической гимназии имени С. Шаймерденова:

— Ее способности мы заметили еще в начальных классах, так как учителя начальных классов говорят нам направление ребенка. И вот с этого времени мы начали готовиться. Она — призер городских, областных и республиканских чтений.

«Нужно уметь наслаждаться жизнью, любить своё дело и не гнаться за неверными ценностями», — это самая значимая цитата Абая для Бибатимы. За три года изучения творчества поэта девушка заняла немало призовых мест, ежегодно участвует в абаевских чтениях. На этом она не останавливается. Бибатима планирует выучить поэму «Искандер».

Жанель Бисенбаева