Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения

Правоохранительные органы

19:53 20 Октября 2020

Несколько дней назад во время ночного патрулирования на пересечении ул. Батыр Баяна и Кошукова сотрудники остановили автомобиль. За рулем находился 43-летний мужчина. Его поведение полицейским сразу показалось подозрительным: движения были заторможенными, но сам автолюбитель уверял, что трезв.

Медицинское освидетельствование показало, водитель употреблял каннабиоиды. Сейчас он отбывает 15 суток административного ареста. За руль сядет теперь не скоро, его на 7 лет лишили прав управлять транспортным средством. Всего с начала года в СК к ответственности привлекли 728 пьяных водителей, из них 6 употребляли наркотики.

Анжелика Сычёва

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