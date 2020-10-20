Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения

Несколько дней назад во время ночного патрулирования на пересечении ул. Батыр Баяна и Кошукова сотрудники остановили автомобиль. За рулем находился 43-летний мужчина. Его поведение полицейским сразу показалось подозрительным: движения были заторможенными, но сам автолюбитель уверял, что трезв.

Медицинское освидетельствование показало, водитель употреблял каннабиоиды. Сейчас он отбывает 15 суток административного ареста. За руль сядет теперь не скоро, его на 7 лет лишили прав управлять транспортным средством. Всего с начала года в СК к ответственности привлекли 728 пьяных водителей, из них 6 употребляли наркотики.

Анжелика Сычёва