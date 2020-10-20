На месте снесенных домов в Петропавловске возводят многоэтажки

Готовиться к зиме или нет? Этим вопросом сейчас больше всего обеспокоена Галина Фомина. Её дом должны снести, но когда именно, не уточнили, а ведь холода уже близко. Пол в жилище проседает, стены дают трещины, штукатурка обваливается. Жилплощадь в 51 квадрат оценили в 7 миллионов тенге, вместо денег женщина предпочла получить ключи от благоустроенной квартиры.

Галина Фомина, жительница г.Петропавловска:

— У меня дом на двоих хозяев, на дочку и меня. У дочери трое детей, муж воспитанник детского дома. Две квартиры нам конечно не дадут. Рассчитываю на одну, но хорошую. Большую, чтобы мы все смогли вней жить.

На чемоданах живёт и её соседка Наталья Елисеева, дом площадью 60 квадратов также оценили в семь миллионов. Хозяйка тоже предпочла получить благоустроенное жилье. Признаётся, от ожидания переезда уже устала, также как и от стройки за окном.

Наталья Елисеева, жительница г.Петропавловска:

— Полмесяца назад где-то нас вызывали, документы проверили и сказали, что вам позвонят. И вот мы сидим, ждём.

И, судя по всему, ждать долго не придётся. Этот участок, как и другие, попадает под снос уже в этом году. А всего до конца 2020-го в городе разберут 280 домов в пяти микрорайонах : «Жас Оркене», «Береке», на участках улиц Уалиханова, Брусиловского и Жумабаева. Взамен на свою жилплощадь хозяева вправе выбрать денежную компенсацию или ключи от квартиры.

Владислав Лукин, заместитель акима г.Петропавловска:

— В законе о государственном имуществе сказано, что государство выплачивает компенсацию за их дом по квадратуре. Если они отказываются, то согласно жилищным отношениям предоставляем жильё. Есть пункт » для государственных нужд», и весь акцент там идёт на квадратуру.

Также в городском акимате прокомментировали ситуацию с 75 квартирным домом в микрорайоне «Береке». Строительство его началось ещё три года назад, но подрядчик оказался недобросовестным и не смог закончить работу, договор с ним расторгли.

Сейчас возведение продолжает другая компания, срок сдачи — 31 декабря, но строители опережают график и, возможно, уже 1 ноября 75 семей смогут получить ключи от долгожданных квартир.

Айгерим Муканова