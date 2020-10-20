На домашней арене ХК «Кулагер» принимал гостей из «Актобе»

В начале встречи команды активно принялись искать удачу у ворот. Первыми желаемого добились соперники «скакунов», разыгравшие на 12-й минуте достойную комбинацию. Однако, совсем скоро наши ребята вернули всё на свои места.

Отличился форвард Максим Первухин. Во втором отрезке игры на 36-й минуте актюбинцы вновь заколотили шайбу в створ ворот и вышли вперед. А в 3 периоде на помощь пришёл нападающий кулагеровцев Евгений Попитич, который шикарным броском помог сократить отставание.

После противостояние перешло в дополнительное время, но счёт так и остался неизменным. В серии буллитов удача была на стороне гостей. Итоговый результат 2-3. Следующая игра между командами состоится во вторник в 17:00 часов.

Абай Альжанов