На домашней арене ХК «Кулагер» принимал гостей из «Актобе»

Спорт

18:54 20 Октября 2020

В начале встречи команды активно принялись искать удачу у ворот. Первыми желаемого добились соперники «скакунов», разыгравшие на 12-й минуте достойную комбинацию. Однако, совсем скоро наши ребята вернули всё на свои места.

Отличился форвард Максим Первухин. Во втором отрезке игры на 36-й минуте актюбинцы вновь заколотили шайбу в створ ворот и вышли вперед. А в 3 периоде на помощь пришёл нападающий кулагеровцев Евгений Попитич, который шикарным броском помог сократить отставание.

После противостояние перешло в дополнительное время, но счёт так и остался неизменным. В серии буллитов удача была на стороне гостей. Итоговый результат 2-3. Следующая игра между командами состоится во вторник в 17:00 часов.

 

 

Абай Альжанов

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