940 североказахстанцев обучились азам предпринимательства по проекту «Бастау»

Заниматься бизнесом никогда не поздно. Елена Низинг — педагог в колледже с многолетним стажем. Однажды она решила, что пора менять взгляды на жизнь, открывать себя в чём-то новом. В августе женщина прошла курсы по проекту «Бизнес-бастау», получила грант в размере 550 тысяч тенге, на которые приобрела 2 теплицы, а ещё парники. На дачном участке начинающая предпринимательница выращивает зелень и овощи.

Елена Низинг, предприниматель:

— Решила заняться тепличным бизнесом, когда увидела у соседей, как они с утра и до вечера выращивают овощи и реализуют на рынке. Таким образом, я тоже решила начать свою деятельность.

В теплице поддерживается постоянная температура +27 градусов. Для оптимального, а главное, быстрого выращивания зелени этого будет достаточно. Да и за водой далеко ходить не нужно. Колодец здесь в шаговой доступности. Собирать урожай Елена планирует 4 раза за сезон.

Елена Низинг, предприниматель:

— Посадила в теплице лук зеленый, петрушку, кинзу и в качестве удобрения — горчицу. Если бы знала, что будут такие хорошие всходы, то высадила бы редис. Можно организовать поставку в небольшие супермаркеты, кафетерии, пельменные цеха. Договор почти заключила.

Желающих обзавестись собственным бизнесом в СК становится всё больше. Предпочтение начинающие предприниматели в основном отдают сельскому хозяйству и сфере услуг. Участникам «Бизнес Бастау» помогают бизнес-тренеры региональной Палаты предпринимателей «Атамекен».

Дмитрий Шледевиц, ментор ПП «Атамекен» по СКО:

— Безработные, самозанятые люди, которые с небольшого старта готовы заниматься бизнесом, но им не хватает знаний. У всех глаза «горят». И когда они проходят уроки, благодарят нам. Говорят, даже денег не нужно, главное- опыт.

В этом году в нашем регионе азам бизнеса по «Бизнес Бастау» обучили 940 североказахстанцев. Занятия проходили в онлайн-формате.

Асель Самаратова, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— По итогам обучения было профинансировано порядка 142 проектов через фонд и 42- через Агрокредитную корпорацию. Как показывает статистика, 60% проектов приходится на сельскохозяйственное направление и 40% — на услуги.

Чтобы оказать поддержку тем, кто хочет открыть своё дело во время пандемии, в этом году увеличили грант. За прохождение курсов по «Бизнес- Бастау» выплачивают по 200 МРП, это по 550 тысяч тенге. Раньше было вдвое меньше.

Абай Альжанов