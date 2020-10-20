60-летний юбилей отметил Жаксыбай Самрат

Аманжол Нуртаев творчеством Жаксыбая Самрата увлекается на протяжении 10 лет. Считает, что каждый его труд внёс большой вклад в развитие казахской литературы.

Аманжол Нуртаев — член областного совета ветеранов:

— Имя Жаксыбая Самрата известно не только в нашем регионе, но и в республике. Мы -земляки давно его знаем и уважаем. То, что он пишет — это истина: реальная обстановка, положение области да и страны в целом.

Родился Жаксыбая Самрат в селе Тауагаш Есильского района. Признаётся, тяга к журналистике появилась ещё в детстве. За годы своей деятельности он удостоен различных наград. Выдающийся деятель в сфере СМИ, обладатель гранта Президента помимо журналистики занимается писательской деятельностью.

Из-под его пера вышло 12 книг. Сегодня Жаксыбай Самрат -член Союза писателей Казахстана. Почти все его произведения о патриотизме.

Жаксыбай Самрат, писатель-журналист:

— Последняя книга, книжка можно сказать «Кенде ул», «Младший сын» на русском посвящена проблемам сёл, которые остаются, с которых жители уезжают. А вот у казахов была традиция, последний сын должен остаться на шаныраке. Вот эта традиция у нас сейчас не соблюдается, поэтому и деревни исчезают.

У Жаксыбая Самрата большие творческие планы. Говорит, что прислушивается к мнению каждого своего читателя. Сейчас он занимается переводом своих книг, чтобы и русскоязычные читатели тоже смогли ознакомиться с его работами.

Анастасия Остертак