5 тысяч тонн продовольственных товаров запасли в стабфонде СКО

Петропавловцы:

— Везде поднялось все. На все продукты.

— Ну да выросли, конечно. На масло.

— На сахар, например. Был по 170, сейчас 260.

Цены на всё, о чем говорилось выше, безусловно, диктуют правила на отечественном рынке. В случае с социально-значимыми продуктами их стоимость постоянно мониторит и сдерживает областной стабилизационный фонд.

В Петропавловске, не считая супермаркетов, о них мы поговорим чуть позже, есть 6 его точек. Одну из них Марина Чепуштанова посетила впервые. Говорит, что на этот же ассортимент продуктов в магазинах рядом с домом, да и не только, цены стали «кусаться».

Марина Чепуштанова, жительница г.Петропавловска:

— Здесь я купила килограмм сахара 215 тг, в нашем магазине 280 стоит, т.е. разница существенная. И десяток яиц. Мне подсказали, знакомые сказали, что здесь есть дешевле, и я все равно сюда хожу.

Покупатели в подобных точках есть всегда, поэтому товар не залёживается. Каждый день точки стабфонда пополняются. Практически все продукты петропавловцы закупают с небольшим запасом.

Возможно, из-за ожидания второй волны коронавируса. Поддаваться панике не нужно, продовольственных товаров, однозначно, хватит всем, говорят ответственные лица.

Медет Оспанов, руководитель управления индустриально-инновационного развития СКО:

— 600 тонн продукции имеется. Овощная продукция у нас закуп ведется. 200 тонн моркови, столько же капусты, 500 тонн уже законтрактовано картофеля, еще будет 500 тонн закуплено. Это для населения, а не для перекупщиков.

За ними в стабфонде пристально следят, чтобы те не создавали искусственный ажиотаж вокруг социально значимых продуктов питания. Цены на них вы сейчас видите на экране. Такие они в каждой точке стабфонда.

В нем североказахстанцам обещают, не допускать повышение цен на куриные яйца. Они из-за птичьего гриппа и, как следствие, карантина, какое-то время находились в неустойчивом состоянии.

Медет Оспанов, руководитель управления индустриально-инновационного развития СКО:

— По яйцу ситуация сейчас стабилизировалась. У нас есть Есильская птицефабрика в с.Ильичёвке, реализуется яйцо по 300 тг. Цена будет на таком уровне, поскольку сейчас заключен меморандум.

Для удобства горожан с помощью соглашений стабфонд не один год работает с крупными торговыми сетями. Поэтому…

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Запомнить все точки стабфонда, конечно, можно, но это не обязательно. Его продукция есть в большинстве крупных супермаркетов города. В некоторых из них ее помечают специальными стикерами, похожими на акционные. Перед нами сезонные овощи. Картофель из стабфонда за 80 тг и по соседству за 112. Какой выбирать, тот, что купил супермаркет или предоставил стабфонд, уже дело каждого.

Дарья Пышмынцева